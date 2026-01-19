RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 14:29

  Vadim_ написав:а почему потянуло на верблюжатину а не кенгурятину или ведмежатину ?

maniachello
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 14:33

  Investor_K написав:Просто побачив відео з виготовлення шкіри верблюжоі. Подума, а що з мясом? І понеслось.
Може, є сенс вартість вартість 1кг верблюжого мяса до локальноі валюти назвати індексом Великого Інвестора?
Є різні індекси. Доу Джонс. Біг Мак. Великого Інвестора ще буде🐫

нашол в нете одно объявление 2024 г. о продаже на условиях DAP 15 долярчиків/кг., но объём вероятно контейнер :mrgreen: , прибавить налоги,пошлины , вышло бы наверное около
1000 + ГРН.
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:23

Знайшов що у Тунісі 50 динарів. Це наче 750 грн.
Я б спробував якби хто в Україні продавав
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:31

  Investor_K написав:Знайшов що у Тунісі 50 динарів. Це наче 750 грн.
Я б спробував якби хто в Україні продавав

купите уже долярчики и успокойтесь

П.С. или динары
Востаннє редагувалось maniachello в Пон 19 січ, 2026 16:37, всього редагувалось 1 раз.
maniachello
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:31

  Investor_K написав:Знайшов що у Тунісі 50 динарів. Це наче 750 грн.
Я б спробував якби хто в Україні продавав

чемодан вокзал Тунис , шо заважає ? :? , може ще і арабку молодуху скуштуєте :wink:
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:52

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Знайшов що у Тунісі 50 динарів. Це наче 750 грн.
Я б спробував якби хто в Україні продавав

купите уже долярчики и успокойтесь

П.С. или динары

І що з тим динаром робити? Я ж мясо верблюда хочу
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 16:54

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:Ковбаса з конини продається всюди. Жорстка, треба зуби. Не зайшло.

Думаете, верблюжатина окажется мягче?
Сибарит
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:01

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Знайшов що у Тунісі 50 динарів. Це наче 750 грн.
Я б спробував якби хто в Україні продавав

купите уже долярчики и успокойтесь

П.С. или динары

І що з тим динаром робити? Я ж мясо верблюда хочу

можно просверлить отверстия в монетах, нанизать на леску и получить замечательное ожерелье из монет :roll:

П.С. верблюд подождёт
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:06

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Ковбаса з конини продається всюди. Жорстка, треба зуби. Не зайшло.

Думаете, верблюжатина окажется мягче?

Так я ж оце намагаюся вже другий день про це дізнатися. Я ж був впевнений, що тут елітні гламурні учасники, які кожного дня на сніданок куштують омлет з мʼясом верблюда
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:08

Пане Сибарите, що Ви зазвичай їсте на сніданок?
Investor_K
