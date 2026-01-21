|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Вів 20 січ, 2026 14:34
Investor_K написав:
Бюджет оплатите? Як вам зручніше?
берите натурой... то есть верблюжатинкой
1
Додано: Вів 20 січ, 2026 14:41
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Не тикай мені, сволото безграмотна!
езжайте
Це інша справа. Бюджет оплатите? Як вам зручніше?
цікава логіка
, хочу но не имею денег.
езжайте туда где они живут и их режут на мясо.
п.с. мяса тюленя не захотелось
?
Додано: Вів 20 січ, 2026 14:43
А ви не помітили, що тут уся гілка така?
У цьому іі унікальність!
Додано: Вів 20 січ, 2026 15:22
Investor_K написав:
А ви не помітили, що тут уся гілка
така?
У цьому іі унікальність!
форум, помітив , просто нарази багато вільного часу тому і пишу для розваги
Додано: Сер 21 січ, 2026 00:54
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
я как то , не в Украине, пробовал собачатину, ну не лезет она почему то, хотя если не знать
то как говядина
А человечина похожа на сладковатую свинину.
Я чув що на курятину
4
9
3
Додано: Сер 21 січ, 2026 06:37
На мій погляд, обговорили верблюжатину. Моі висновки:
- мясо жорстке
- найсмачніший горб
- в Украіні складно знайти
- рекомендація Вадима щодо турне приймається.
Єдине відкрите запитання, пане Вадиме, Вам як зручніше оплати мій тур?
Я людина проста, різним наукам не навчена. Мені ото аби готівкою
Додано: Сер 21 січ, 2026 08:58
Investor_K написав:
пане Вадиме, Вам як зручніше оплати мій тур?
его заблочили, он Вам не ответит и даже денег не даст
1
Додано: Сер 21 січ, 2026 09:27
maniachello написав: Investor_K написав:
пане Вадиме, Вам як зручніше оплати мій тур?
его заблочили, он Вам не ответит и даже денег не даст
Доведеться його поставити на лічильник.
Як вийде - нехайз відсотками віддає борг 😊
Додано: Сер 21 січ, 2026 16:06
maniachello написав:
интересно, что его заблочили после того, как он признался, что у него много свободного времени
Він шукав логіку. Логіка у тому щоб у нього був час для заробляння грошей на моє турне до північної Африки з відвідуванням ресторану з верблюжим мясом.
І їхати я туди буду не автобусом а через Шопена. З ночівлею в готелі Варшави.
Тому йому треба півроку-рік важко попрацювати. Наступного разу не буде легко кидатись фразами типу ЕЗЖАЙТЕ
