ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Обсуждать не буду, но заголовок хороший - "Победители судят побежденных. Суд в Баку приговорил лидеров непризнанного Карабаха к срокам вплоть до пожизненного" - https://www.bbc.com/russian/articles/cwypdl5wd9ko .

а тепер завдання вірмен витягувати дипломатичним шляхами, через Францію та США. шлях реальний. а ви як бачу, вболіваєте за вірмен. а тепер завдання вірмен витягувати дипломатичним шляхами, через Францію та США. шлях реальний. а ви як бачу, вболіваєте за вірмен. Вы, как обычно, ничего не поняли. Вы, как обычно, ничего не поняли.

так поділиться своєю думкою. чи вона, як завжди, така глибока, що ви її сформулювати не можете?чи ви натякаєте, що їх несправедливо засудили? це складне питання. німців справедливо засудили в 45 році? справедливо. не засудили руських за те, що під час звільнення Європи, ще звільняли громадян від майна - но то таке, переможців не судять. сербів за геноцид бошняків та косоварів справедливо судили? справедливо. з хорватами були питання, але детально не вникав. руських в Україні справедливо судять? справедливо. й все керівництво Криму та денере-ленере піде під суд, коли потрапить в Україну. справедливо? так. руські наших бійців судять по вигаданих підставах - так по вигаданих, але зараз ми нічого вдіяти не можемо. тільки обмінювати.до чого це я? що там відбувалося під час карабахської окупації - ми достеменно не знаємо. за сепаратизм - строки виправдані. за обстріли - це вже притягнено за вуха. чому я й кажу - вірменам треба їх витягати дипломатичними шляхами - це можливо. але сам карабахський прецедент він на нашу користь - неважливо, хто там живе - головне, кордони держави.й ви знову не побачили питання. з ваших відповідей зрозуміло, що ви вболіваєте за вірмен? чого так, які аргументи?