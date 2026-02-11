|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Вів 10 лют, 2026 08:14
Харьковский Вам завидует
maniachello
Повідомлень: 565
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 65 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 10 лют, 2026 09:26
maniachello написав:
Харьковский Вам завидует
И сколько у вас в квартире?
Вроде и с утра в Киеве -18
барабашов
Повідомлень: 5658
З нами з: 16.06.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 374 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 лют, 2026 13:27
барабашов написав: maniachello написав:
Харьковский Вам завидует
И сколько у вас в квартире?
Вроде и с утра в Киеве -18
+12 в одной комнате, +8 во второй, в коридоре +7
Переселили ребёнка к себе, топим обогревателем одну комнату, но он не сильно помогает.
Соседи съехали - у них +3 градуса, а у нас стены ледяные + пол ледяной (1-й этаж).
maniachello
Повідомлень: 565
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 65 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 10 лют, 2026 20:06
maniachello написав: барабашов написав: maniachello написав:
Харьковский Вам завидует
И сколько у вас в квартире?
Вроде и с утра в Киеве -18
+12 в одной комнате, +8 во второй, в коридоре +7
Переселили ребёнка к себе, топим обогревателем одну комнату, но он не сильно помогает.
Соседи съехали - у них +3 градуса, а у нас стены ледяные + пол ледяной (1-й этаж).
Обігрівачі вам треба
Investor_K
Повідомлень: 11405
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 лют, 2026 20:58
Чому це Трамп так завівся?
Investor_K
Повідомлень: 11405
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 лют, 2026 21:51
Он хочет Ямал с Таймыром и Якутией присоединить к американскому штату Гренландия
барабашов
Повідомлень: 5658
З нами з: 16.06.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 374 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 лют, 2026 22:19
барабашов написав:
Он хочет Ямал с Таймыром и Якутией присоединить к американскому штату Гренландия
не могу понять как могли вібрать психически не нормального человека в президенті.
народ тоже такой?
Vadim_
Повідомлень: 4660
З нами з: 23.05.14
Подякував: 646 раз.
Подякували: 529 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 лют, 2026 06:31
барабашов написав:
Он хочет Ямал с Таймыром и Якутией присоединить к американскому штату Гренландия
Цікава ідея
Investor_K
Повідомлень: 11405
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 лют, 2026 07:19
Vadim_ написав: барабашов написав:
Он хочет Ямал с Таймыром и Якутией присоединить к американскому штату Гренландия
не могу понять как могли вібрать психически не нормального человека в президенті.
народ тоже такой?
Так ведь право голоса есть не только у психиатров 😁
Сибарит
Повідомлень: 9285
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21724 раз.
Профіль
135
84
38
2
Додано: Сер 11 лют, 2026 12:52
Сибарит написав: Vadim_ написав: барабашов написав:
Он хочет Ямал с Таймыром и Якутией присоединить к американскому штату Гренландия
не могу понять как могли вібрать психически не нормального человека в президенті.
народ тоже такой?
Так ведь право голоса есть не только у психиатров 😁
Оце класно сказано!!!)))
Investor_K
Повідомлень: 11405
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Профіль
