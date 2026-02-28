RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 00:02

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Maniachello, чур я первый у пилота списанного фиксы выдеру и без наркоза!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5701
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:51

Атака на Іран

Сьогодні розпочалася з боку США та Ізраілю.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11473
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 10:21

  барабашов написав:Maniachello, чур я первый у пилота списанного фиксы выдеру и без наркоза!

Наркоз то принципово лише для живих людей.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11473
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:24

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

В свете последних событий в Персии мы невероятно и просто очень любим ИнвестораК!
Потому что будем восстанавливать их рынок жилой и не только недвижимости ну и конечно закусывать отмечание успехов на нём лучшей персидской чёрной икрой!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5701
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:45

  Investor_K написав:Сьогодні розпочалася з боку США та Ізраілю.

Іран нібито паралельно завдає ракетних ударів по ОАЕ, Катару, Бахрейну та Ізраїлю.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11473
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:46

  барабашов написав:В свете последних событий в Персии мы невероятно и просто очень любим ИнвестораК!
Потому что будем восстанавливать их рынок жилой и не только недвижимости ну и конечно закусывать отмечание успехов на нём лучшей персидской чёрной икрой!

Я не залучений до цього. Трамп як завжди забув зі мною порадитись
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11473
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
