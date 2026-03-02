|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Пон 02 бер, 2026 09:55
От пан Сибарит виіє робити пропозиціі, від яких неможливо відмовитись))))
Investor_K
Повідомлень: 11487
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 09:56
Investor_K написав:
Хочу бабушатник 30 квадратів на Троі продати за 999000$
Я хочу заробляти великі-превеликі гроші,
Бо хоч вони погано пахнуть, але такі хороші!
Кататися по місту в блискучому довгому лімузині,
Й купувати речі в дорогому магазині.
Я хочу, щоб мене любили високі фотомоделі,
Щоб з ними розважатися в п'ятизірковому готелі.
Повісити на шию три кілограми золота
І щоб в житті не брати в руки ні серпа, ні молота!
(с) Тартак "100%-й плагіат"
maniachello
Повідомлень: 598
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 67 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:22
maniachello написав: Investor_K написав:
Хочу бабушатник 30 квадратів на Троі продати за 999000$
Я хочу заробляти великі-превеликі гроші,
Бо хоч вони погано пахнуть, але такі хороші!
Кататися по місту в блискучому довгому лімузині,
Й купувати речі в дорогому магазині.
Я хочу, щоб мене любили високі фотомоделі,
Щоб з ними розважатися в п'ятизірковому готелі.
Повісити на шию три кілограми золота
І щоб в житті не брати в руки ні серпа, ні молота!
(с) Тартак "100%-й плагіат"
Rich Arabian вам в допомогу.
Investor_K
Повідомлень: 11487
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:25
maniachello написав:
Повісити на шию три кілограми золота
І щоб в житті не брати в руки ні серпа, ні молота!
Ну вот и где логика?
Какой смысл не брать тяжёлого в руки, если на шее уже висит 3 кг? 😁
Сибарит
- Форумчанин року
-
Повідомлень: 9342
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6519 раз.
- Подякували: 21743 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:42
Пилите гири, маньячело, они золотие
Investor_K
Повідомлень: 11487
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 11:14
Investor_K написав:
Пилите гири, маньячело, они золотие
я не беру в руки тяжелое
это некошерно
maniachello
Повідомлень: 598
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 67 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 13:27
maniachello написав: Investor_K написав:
Пилите гири, маньячело, они золотие
я не беру в руки тяжелое
это некошерно
Штучний інтеллнкт каже про помилковість вашого твердження.
Investor_K
Повідомлень: 11487
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:39
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Пилите гири, маньячело, они золотие
я не беру в руки тяжелое
это некошерно
Штучний інтеллнкт каже про помилковість вашого твердження.
я - старовер, ШИ не пользуюсь
maniachello
Повідомлень: 598
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 67 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:14
Тоді сам Бог Вам велів узяти в руки гирі та пиляти
Investor_K
Повідомлень: 11487
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:43
Investor_K написав: Сибарит написав: Investor_K написав:
Хочу бабушатник 30 квадратів на Троі продати за 999000$
А почему не за $999999?
Згоден! По рукам!!!!
Враховуючи розвиток подій, чи я не продешевив?
Investor_K
Повідомлень: 11487
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
