Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:35
Бетон написав:
Я говорил что гераскевич - просто проект хайпа.
и мои слова и правильность подтверждает спортсменка, участник Олимпийских Игр, чей отец погиб на войне:
Я стерла. Ми можемо сваритися, але коли ти тренуєшся чотири роки і приїжджаєш сюди, розуміючи, що наступний шанс буде через чотири роки… Злити всю свою працю — теж не варіант. Вважаю, що можна виступити і потім показати
Ви і життям ризукуєте кожен день, при дорогій електриці, і навіть дешевше, ніж не за жалких 4 пачки долларов )))
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:36
Banderlog написав: pesikot написав:
Ти сумуеш за еврейськими погромами ? )
Хочеш повторити ?
не застав єврейських погромів. І не бачу звязку між іраноізраїльською війною і погромами які робили на території царської росії. Я тут при чім? Ти іще розкажи що я хочу повторити відстріл індіанців апачі чи різню ордою чингісхана китайців.
Хай собі воюють поки не досягнуть справедливого миру.
ти ж розповідаєш про антисіоністські виступи в Європі
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:38
Schmit написав: Hotab написав:
Також запроваджуються кваліфікаційні вимоги до складу груп ППО. Персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони.
Schmit написав:
"Дати цивільним крупнокаліберні кулемети?" (с).
Окрім цього, оновлюється порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів.
Як зазначила Свириденко, усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.
Це точно «колгоспник Петро вирішив сьогодні пополювати, але потім передумав і не пішов», чи саме те, про що вас тут тикали обличчям: під командуванням військових, в загальній системі ППО , з вимогами до навчання, сертифікації, порядку зберігання і отримання зброї?? Саме там ДЕ скажуть, тоді КОЛИ скажуть. І виконання наказів про припинення вогню (чи заборону відкривати) .
А потім у піхоту.
Ну так ви виявляється все усвідомлюєте, просто притурюєтесь
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:53
Shaman написав:
Хай собі воюють поки не досягнуть справедливого миру
.
ти ж розповідаєш про антисіоністські виступи в Європі
ні проякі виступи я не писав. Я писав про війну.
чим єс гірше близького сходу?
Країни з адекватним урядом такі ризики мінімізують.
Іспанія он вислала військові кораблі сша з своїх портів щоб не провокувати іран.
Додано: Пон 02 бер, 2026 18:02
andrijk777 написав:
Тобто і для РФ це подарунок і для України джекпот. А де ж правда?
А клепки проаналізувати хто пише щоб зрозуміти ЧОМУ так пише - вистарчить?
Ксенон (лад) ті постійно перебільшують можливості педерації і применшують можливості України
Хотаб як патріот України не підписувався хвалити педерацію...
От і виходить
як казав Кучма
Место сидения-определяєт точку зрения...
Додано: Пон 02 бер, 2026 18:03
Banderlog написав:
Іспанія он вислала військові кораблі сша з своїх портів щоб не провокувати іран.
Тобто
якщо якесь бидло буде нападати на твою сімю - то ти радиш мені відвернутись і не звертати увагу?
Додано: Пон 02 бер, 2026 18:06
Shaman написав:
попкорн не знадобиться, Іран швидко отримає своє й черговий керівник домовиться з США. найгірше буде, якщо не демонтують режим, а ті просто прогнуться під США - як поки розвивається ситуація в Венесуелі.
Попкорн знадобиться. того хто минулий раз домовився євреї вбили, разом з родиною, вбили і жінку пенсіонерку, і півторарічну внучку... думаю наступні переговорники вже не припустяться такої помилки, не підуть на компроміс.
скільки рф не може добити україну ракетами? З чого ти взяв що ізраїль з сша зможе? Росія іще підкине ірану пару с300 , с400 і війна на близькому сході заграє новими красками.
Швидко отримає своє то і про Україну казали 2, 3 дня. А воно он як получилось. Як писав будівельник - чим більше ракет іран випустить по сша та ізраелю тим швидше збанкрутує, бо втрати мізерні на одну ракету менше ніж 2, 3 людини... він правда писав про Україну а не ізраіль но там ж аналогічно?
Додано: Пон 02 бер, 2026 18:07
budivelnik написав: Banderlog написав:
Іспанія он вислала військові кораблі сша з своїх портів щоб не провокувати іран.
Тобто
якщо якесь бидло буде нападати на твою сімю - то ти радиш мені відвернутись і не звертати увагу?
В мене нема сімї в іспанії.
Додано: Пон 02 бер, 2026 18:10
sashaqbl написав: fox767676 написав:
Будемо відверті - план хоч і геніальний, але до болю нагадує російський чотирирічної давності. Якби не пішло за схожим сценарієм
Зовсім не той план. Трамп вбив поганих переговорників і буде вести переговори з хорошими переговорниками. Якщо вони виявляться поганими - то сценарій можна повторити.
ІМХО, огидно, але працює.
Удастся ли повторить, не известно.
Пишут, что в этот раз подготовка велась несколько месяцев. Теперь муллы будут умнее.
sashaqbl написав:
.........
Та нема цілі змінити режим: Трампу треба щоб Кушнер мав процент з іранської нафтової торгівлі, та й усе.
Якщо дадуть достатньо високий процент - то можуть хоч Ізраїль бомбити.
Цель такая, скорее всего, всё же есть.
А какой-то вариант доступа к нефти и Хаменеи, как писали, на переговорах предлагал.
Додано: Пон 02 бер, 2026 18:28
pesikot написав:
може підкажеш, біля якої війською американської бази знаходится Бурдж-Халіфа ?
от 20 до 50 тисяч росіян застрягли в ОАЄ по причині скасування рейсів
не розумію українців, які їдуть взимку відпочивати в ОАЄ, Єгипет, Кіпр, Чорногорію, Іспанію, Італію, Францію -щоб жити в одному готелі і харчуватись за одним столом з росіянами, чи для української вати все "не так однозначно"
