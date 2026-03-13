RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 10:31

Зараз китаэмовні користувачі Інтернету зроблять не те що 400000 переглядів, а декілька мільйонів за один день. :D
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 12:41

Друзі!
Яким, на ваш погляд , буде вплив подій в Ірані на світову економіку?
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:09

  Investor_K написав:Друзі!
Яким, на ваш погляд , буде вплив подій в Ірані на світову економіку?

Friends, what do you think will be the impact of the events in Iran on the global economy?
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 15:39

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Друзі!
Яким, на ваш погляд , буде вплив подій в Ірані на світову економіку?

Friends, what do you think will be the impact of the events in Iran on the global economy?

shit happens
Сибарит
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:43

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Друзі!
Яким, на ваш погляд , буде вплив подій в Ірані на світову економіку?

Friends, what do you think will be the impact of the events in Iran on the global economy?

朋友們，你們認為伊朗局勢會對全球經濟產生什麼影響？
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:18

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Это гуглоперевод или вы выучиои по цитатнику Мао все иероглифы чайны?
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 19:54

  барабашов написав:Это гуглоперевод или вы выучиои по цитатнику Мао все иероглифы чайны?

Пки я ще молодий і мені лише 79 - навчаюсь по троху між змінами
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 20:24

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Может лучше корейский? чую после смерти Трумпа Ын захватит весь мир(как "миcтерZLO")
барабашов
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 06:25

  барабашов написав:Может лучше корейский? чую после смерти Трумпа Ын захватит весь мир(как "миcтерZLO")

Іх мало. Інтернет там не розповсюджений. А мені потрібні перегляди.
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 08:49

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Пока вы тут упражняйтесь в китайской каллиграфии, Свириденко анонсировала новый кэшбэк - теперь за топливо
