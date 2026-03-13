RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:03

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  maniachello написав:Пока вы тут упражняйтесь в китайской каллиграфии, Свириденко анонсировала новый кэшбэк - теперь за топливо


Я підтримую любий кешбек
Investor_K
