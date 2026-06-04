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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 262263264265
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 12:52

Друзі, оскільки я черпаю інформацію виключно з цієї гілки. Шо там киівська нерухомість? Чи є сенс купляти?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 17:58

  Investor_K написав:Друзі, оскільки я черпаю інформацію виключно з цієї гілки. Шо там киівська нерухомість? Чи є сенс купляти?

замкнутися у власній бульбашці - не є добре... рекомендую робити виходи у світ ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:17

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Друзі, оскільки я черпаю інформацію виключно з цієї гілки. Шо там киівська нерухомість? Чи є сенс купляти?

замкнутися у власній бульбашці - не є добре... рекомендую робити виходи у світ ;)

Добре
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:04

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Друзі, оскільки я черпаю інформацію виключно з цієї гілки. Шо там киівська нерухомість? Чи є сенс купляти?

замкнутися у власній бульбашці - не є добре... рекомендую робити виходи у світ ;)

Тому я його періодично виводжу з себе 😅
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 03:20

  Hotab написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Друзі, оскільки я черпаю інформацію виключно з цієї гілки. Шо там киівська нерухомість? Чи є сенс купляти?

замкнутися у власній бульбашці - не є добре... рекомендую робити виходи у світ ;)

Тому я його періодично виводжу з себе 😅

чтобы вывести из себя, нужно сначала ввести в себя :D
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 04:46

Маньячело правий.
Тільки введення в хотаба відбувається без його згоди. Він спочатку вередував, а потім його навчили отримувати задоволення. Барабашов був також правий
Investor_K
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