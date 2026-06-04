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Додано: Чет 04 чер, 2026 12:52
Друзі, оскільки я черпаю інформацію виключно з цієї гілки. Шо там киівська нерухомість? Чи є сенс купляти?
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Investor_K
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Додано: Чет 04 чер, 2026 17:58
Investor_K написав:
Друзі, оскільки я черпаю інформацію виключно з цієї гілки
. Шо там киівська нерухомість? Чи є сенс купляти?
замкнутися у власній бульбашці - не є добре... рекомендую робити виходи у світ
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Shaman
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Додано: Чет 04 чер, 2026 19:17
Shaman написав: Investor_K написав:
Друзі, оскільки я черпаю інформацію виключно з цієї гілки
. Шо там киівська нерухомість? Чи є сенс купляти?
замкнутися у власній бульбашці - не є добре... рекомендую робити виходи у світ
Добре
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Investor_K
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:04
Shaman написав: Investor_K написав:
Друзі, оскільки я черпаю інформацію виключно з цієї гілки
. Шо там киівська нерухомість? Чи є сенс купляти?
замкнутися у власній бульбашці - не є добре... рекомендую робити виходи у світ
Тому я його періодично виводжу з себе 😅
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Hotab
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 03:20
Hotab написав: Shaman написав: Investor_K написав:
Друзі, оскільки я черпаю інформацію виключно з цієї гілки
. Шо там киівська нерухомість? Чи є сенс купляти?
замкнутися у власній бульбашці - не є добре... рекомендую робити виходи у світ
Тому я його періодично виводжу з себе 😅
чтобы вывести из себя, нужно сначала ввести в себя
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maniachello
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 04:46
Маньячело правий.
Тільки введення в хотаба відбувається без його згоди. Він спочатку вередував, а потім його навчили отримувати задоволення. Барабашов був також правий
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Investor_K
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