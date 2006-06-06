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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:53

  Investor_K написав:Сьогодні в Ощаді купив євро по 51.74.

Зачем Вам эти грязные гейропейские деньги?
Отдайте их нуждающимся
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:09

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Це типу «пільговий курс від ощад»?

Кредо 51.69 зараз дає.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:56

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Сьогодні в Ощаді купив євро по 51.74.

Зачем Вам эти грязные гейропейские деньги?
Отдайте их нуждающимся

Друже. Це демагогія. Вам має бути соромно.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 05:39

6.6.26

Такі собі цифри
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 07:59

  Investor_K написав:Такі собі цифри

а що було 06.06.06? :lol: злі язики кажуть, що одну з відомих компаній зареєстрували саме тоді :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:21

І що це за компанія?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:53

  Investor_K написав:І що це за компанія?

Знайшов. Метінвест.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 15:41

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:І що це за компанія?

Знайшов. Метінвест.

Просто тоді мене ще не було на цьому форумі. Не будо з ким порадитись
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 08:16

В Австраліі у одного чувака вилучили 100000 тарганів. Вартість 140000 баків. Один таракан на наші гроші під 60грн
Investor_K
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