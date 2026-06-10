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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Вів 09 чер, 2026 14:16
Investor_K написав:
Не демонструєте поваги до Троєщини - матері усього лівого берега Києва
когда на Троещине ещё лягушки квакали, на Харьковский уже метро ходило
а когда метро будет ходить на Троещину, мать вашу
всего левого берега?
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maniachello
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Додано: Вів 09 чер, 2026 15:09
maniachello написав: Investor_K написав:
Не демонструєте поваги до Троєщини - матері усього лівого берега Києва
когда на Троещине ещё лягушки квакали, на Харьковский уже метро ходило
а когда метро будет ходить на Троещину, мать вашу
всего левого берега?
Метро Сержа Лифаря 2а. Магазин не ходить. Він є у наявності
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Investor_K
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Додано: Вів 09 чер, 2026 15:27
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Не демонструєте поваги до Троєщини - матері усього лівого берега Києва
когда на Троещине ещё лягушки квакали, на Харьковский уже метро ходило
а когда метро будет ходить на Троещину, мать вашу
всего левого берега?
Метро Сержа Лифаря 2а. Магазин не ходить. Він є у наявності
Вы что-то путаете...
Метро и METRO - это две большие разницы
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maniachello
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Додано: Вів 09 чер, 2026 15:33
Друже, поки ви там збираєтесь з думками, ми тут вже виграємо 1-0
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Investor_K
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Додано: Вів 09 чер, 2026 16:31
В УПЛ.
Старий знову влучно!!!
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Investor_K
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Додано: Сер 10 чер, 2026 08:35
Чому валюта так пре угору?
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Investor_K
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