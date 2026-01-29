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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18059180601806118062
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 12:07

Бахмутський демон

Виношу свою пропозицію на обговорення. Бачу дискусію, яка тільки набирає оберти від військових з питанням «де збільшення зарплат?» і про терміни, на ютуб в «Є питаннях» теж випуск і купа коментів навалили про зарплати. І дійсно, коли заходить мова про збільшення з 20 до 30 і бюджет на це виникає в мене особисто пропозиція: якщо з грошима туго може бути, бо багато людей в армії, яким треба таке збільшення, чимало на офіцерських посадах, то може частину з цих людей можна звільнити? Ну реально, там є люди з пораненнями, які змушені служити в тилу за ці копійки. На тилових посадах часто людей займають різною хуєтою, типу підмітати плац, бо в армії якщо є людина, то її варто заїбати, від цієї логіки ніхто не пішов остаточно. Так може і правда частину звільнити, перевести там в резерв, з добою на прибуття в частину за викликом і санкціями у випадку неприбуття, розвантажити бюджет і підняти вже ту 30-ку швидше? Толку, що купа людей, які не зможуть бути на передку навіть при бажанні, змушені сидіти в тилових, бо в нас з армії не звільняють. Може такий механізм запустити?

Шо думаєте?


питання до Бандерлога, які думки з приводу цього, пане майор?
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 12:11

наші deepstikes

Цієї ночі була проведена операція з атак на низку російських обʼєктів з використанням ракет та БПЛА.

Під атакою були:

- ВНІІР-Прогрес, що виробляють системи навігації «Комета»;

- Куйбишевський НПЗ у Самарській області;

- Нафтоперекачка «Второво» у Володимирській області;

- Нафтовий об’єкт у Володимирській області;

- Нафтовий об’єкт у Ростовській області.

Всюди були влучання.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 12:13

Чонгарського мосту не існує, пишуть пілоти deepstrikes

У знищенні чонгарського мосту брали участь ударні дрони Бегемот.
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