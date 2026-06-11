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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Сер 10 чер, 2026 15:30
Невже 3 ярди готівкою?
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Investor_K
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Додано: Сер 10 чер, 2026 17:32
Investor_K написав:
Невже 3 ярди готівкою?
А нам?
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Investor_K
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Додано: Чет 11 чер, 2026 04:20
Investor_K написав: Investor_K написав:
Невже 3 ярди готівкою?
А нам?
вот перекроете Панамский канал - и Вам заплатят
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maniachello
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maniachello
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Додано: Чет 11 чер, 2026 08:00
А після того ракети та бомби?
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Investor_K
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maniachello
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Додано: Чет 11 чер, 2026 09:52
А чому рашисти так не робили?
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Investor_K
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Додано: Чет 11 чер, 2026 10:08
Investor_K написав:
А чому рашисти так не робили?
патамушта регулярно отсылалась "двушечка на маааскву"
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Додано: Чет 11 чер, 2026 11:53
Хто буде слідкувати за ЧС -2026 з футболу?
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Investor_K
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Додано: Чет 11 чер, 2026 12:26
Investor_K написав:
Хто буде слідкувати за ЧС -2026 з футболу?
Якщо це ДО 1 липня, то Барабашов.
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Hotab
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