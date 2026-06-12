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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Чет 11 чер, 2026 13:22
Переможе Мексика
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Investor_K
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Додано: Чет 11 чер, 2026 15:25
Investor_K написав:
Переможе Мексика
Фиг с ней, Мексикой...
Что там с ЛБ? Победит ли он ПАР?
Да что там ПАР... Победит ли он ЛГБТК+ ?
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maniachello
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Додано: Чет 11 чер, 2026 15:39
maniachello написав: Investor_K написав:
Переможе Мексика
Фиг с ней, Мексикой...
Что там с ЛБ? Победит ли он ПАР?
Да что там ПАР... Победит ли он ЛГБТК+ ?
Це питання для Барабашова. Тільки він знає відповідь
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Investor_K
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 04:11
Investor_K написав:
Переможе Мексика
2-0.
Старий завжди правий
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Investor_K
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 05:11
Investor_K написав: Investor_K написав:
Переможе Мексика
2-0.
Старий завжди правий
А чому старий завжди правий?
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Investor_K
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:49
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Переможе Мексика
2-0.
Старий завжди правий
А чому старий завжди правий?
Бо говорить лише правду
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Investor_K
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 11:34
А чому старий говорить лише правду?
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Investor_K
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 12:40
Investor_K написав:
А чому старий говорить лише правду?
боится
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maniachello
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 13:03
Investor_K написав:
А чому старий говорить лише правду?
Склероз не позволяет запоминать, кому чего наврали? 😁
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Сибарит
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