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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 13:22

Мексика - ПАР

Переможе Мексика
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:25

  Investor_K написав:Переможе Мексика

Фиг с ней, Мексикой...
Что там с ЛБ? Победит ли он ПАР? :roll:
Да что там ПАР... Победит ли он ЛГБТК+ ?
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 15:39

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Переможе Мексика

Фиг с ней, Мексикой...
Что там с ЛБ? Победит ли он ПАР? :roll:
Да что там ПАР... Победит ли он ЛГБТК+ ?

Це питання для Барабашова. Тільки він знає відповідь
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 04:11

  Investor_K написав:Переможе Мексика

2-0.
Старий завжди правий
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 05:11

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Переможе Мексика

2-0.
Старий завжди правий

А чому старий завжди правий?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:49

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Переможе Мексика

2-0.
Старий завжди правий

А чому старий завжди правий?

Бо говорить лише правду
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 11:34

А чому старий говорить лише правду?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 12:40

  Investor_K написав:А чому старий говорить лише правду?

боится
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 13:03

  Investor_K написав:А чому старий говорить лише правду?

Склероз не позволяет запоминать, кому чего наврали? 😁
Сибарит
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  #<1 ... 268269270271
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