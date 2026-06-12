Инвестирование в Royal Standard Groyp

Вот это должно быть написано в доверенности или договоре, а не здесь.
По поводу сотрудницы, которая скрывает свою фамилию:
Если вы позиционируете себя, как прозрачная фирма, то прозрачность должна быть во всем!
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:50
Вот это должно быть написано в доверенности или договоре, а не здесь.
По поводу сотрудницы, которая скрывает свою фамилию:
Если вы позиционируете себя, как прозрачная фирма, то прозрачность должна быть во всем!
Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:42
stuermer01
Если в документе не указаны полномочия, то их нет. Включить пункт о том что часть участника нельзя отчуждать для нас на самом деле не является проблемой, потому что на самом деле это ничего не меняет: как долю нельзя было отчуждать до того как, так и после.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:03
Довіреність
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