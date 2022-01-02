RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
32%
9
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
6
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 20:50

В мене UnexSmart. Раніше в п.8.1. було вказано 25 гривень, стало 39 гривень. Пункт 8.2. - Пуші безкоштовно.
https://unexbank.ua/storage/uploads/547 ... xSmart.pdf
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2437
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:07

:twisted:
Aппка відкриті депозити не показує :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 6066
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1945 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:46

:twisted:
Тобто, онлайн поповнить депо ніяк :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 6066
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1945 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:17

  flysoulfly написав::twisted:
Тобто, онлайн поповнить депо ніяк :?:

Показує
І поповнює
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3808
З нами з: 07.12.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:38

  wolt450 написав:
  flysoulfly написав::twisted:
Тобто, онлайн поповнить депо ніяк :?:

Показує
І поповнює
дякую за надію!

Обшукав все й нарешті :oops: знайшов де вони ховаються: через "плюс" в "налаштуваннях віджетів". Ох і розраби! :evil: Це ж треба було аж туди затасувати
flysoulfly
 
Повідомлень: 6066
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1945 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:21

Re: Юнекс Банк

Обращаюсь к сообществу за советом. К сожалению, столкнулся с очень неприятной ситуацией с этим недобанком.
Ситуация следующая: пользуюсь кредитной картой ТП Смарт с июня 2025 года, все было ок, проблемы начались в мае 2026 года. Пришло уведомление на вайбер - мол, вы не сплатили ОМП 600 грн (от 20к лимита), и это при том, что ОМП рекомендуется оплачивать до 25 числа 2-го месяца льготного периода, а смс пришла в 1-й месяц льготного периода, а именно 20 мая. Трата была 29 апреля, провелась эта трата по счету 01.05.26 (это видно по выписке), соответственно от этой даты и начинается льготный период, т.е. в мае (так постоянно делал оплату в последний/предпоследний день, проходило следующим месяцем, все было ок). Связался с поддержкой, подтвердили, что это технический сбой приложение, обещали разобраться (в приложении тоже показывало, что действует до 25.06.26 года).
01.06.26 обнаружил в приложении просрочку в виде 1182 грн, сказать, что был в шоке - ничего не сказать. По факту, до сегодняшнего дня, связываюсь с поддержкой каждый день, говорят, что у меня просрочка и при этом подтверждают, что у меня действует льготный период до конца июня. Вот как этот маразм можно комментировать? Постоянно звонит робот за "просрочку", звонил и отдел работы с просроченной задолженностью.
Естественно, нагадили в убки, что у меня просрочка в виде 600 грн.
Может кто посоветует, что делать? Так как обращение в поддержку банка совершенно никакого результата не даёт.
Видимо остаётся только писать жалобу в НБУ.
Всё скриншоты переписок, уведомлений от банка и с приложения могу предоставить.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 22.04.20
Подякував: 83 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 160161162163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 321, 322, 323
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
3229 1944571
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2026 20:58
Amethyst
Банк Український Капітал 1 ... 20, 21, 22
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
211 162584
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2026 16:33
lloydbanksua
Банк Кредит Дніпро 1 ... 41, 42, 43
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
420 225309
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2026 17:01
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1626)
12.06.2026 16:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.