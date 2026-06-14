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та інших авторів / Персональні теми форумчан / За що ми любимо Інвестора_К? За що ми любимо Інвестора_К? + Додати

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#<1 ... 270271272273 Додано: Нед 14 чер, 2026 11:31 Shaman

Можна було б і Барабашова, але він у творчій відпустці до липня. Зйомки в проєкті «Я цураюсь свого тіла». Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19327 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2626 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 12:00 Для такого екшна потрібен спонсор. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва. Investor_K

Повідомлень: 12117 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 927 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 12:00 Hotab написав: Shaman

Можна було б і Барабашова, але він у творчій відпустці до липня. Зйомки в проєкті «Я цураюсь свого тіла». Можна було б і Барабашова, але він у творчій відпустці до липня. Зйомки в проєкті «Я цураюсь свого тіла».

для Барабашова тоді потрібно щось на кшталт сумо... він як мішок для тренувань... але його пару раз з дохьо викинуть - й залишимося ми без Кабанчика. а йому ще показувати, що таке атака "свиньей" для Барабашова тоді потрібно щось на кшталт сумо... він як мішок для тренувань... але його пару раз з дохьо викинуть - й залишимося ми без Кабанчика. а йому ще показувати, що таке атака "свиньей" Shaman

Повідомлень: 13221 З нами з: 29.09.19 Подякував: 841 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 12:02 Investor_K написав: Для такого екшна потрібен спонсор. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва. Для такого екшна. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва.

він же є - Великий Інвестор Троєщини!!! а як ви гадали - хочете Трампа запросити, а він лише до спонсорів їздить він же є - Великий Інвестор Троєщини!!!а як ви гадали - хочете Трампа запросити, а він лише до спонсорів їздить Shaman

Повідомлень: 13221 З нами з: 29.09.19 Подякував: 841 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 12:09 Shaman написав: Investor_K написав: Для такого екшна потрібен спонсор. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва. Для такого екшна. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва.

він же є - Великий Інвестор Троєщини!!! а як ви гадали - хочете Трампа запросити, а він лише до спонсорів їздить він же є - Великий Інвестор Троєщини!!!а як ви гадали - хочете Трампа запросити, а він лише до спонсорів їздить

А Туркі аль Шайех Вас не влаштує? А Туркі аль Шайех Вас не влаштує? Investor_K

Повідомлень: 12117 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 927 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 12:38 Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав: Для такого екшна потрібен спонсор. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва. Для такого екшна. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва.

він же є - Великий Інвестор Троєщини!!! а як ви гадали - хочете Трампа запросити, а він лише до спонсорів їздить він же є - Великий Інвестор Троєщини!!!а як ви гадали - хочете Трампа запросити, а він лише до спонсорів їздить

А Туркі аль Шайех Вас не влаштує? А Туркі аль Шайех Вас не влаштує?

якщо ви запросите Туркі аль Шайех як інвестора - то честь вам та хвала якщо ви запросите Туркі аль Шайех як інвестора - то честь вам та хвала Shaman

Повідомлень: 13221 З нами з: 29.09.19 Подякував: 841 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 12:41 І не кажіть. За його 5-10 млн USD ми з хотабом би гарно побилися. Investor_K

Повідомлень: 12117 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 927 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 14:12 Investor_K написав: І не кажіть. За його 5-10 млн USD ми з хотабом би гарно побилися. І не кажіть. За його 5-10 млн USD ми з хотабом би гарно побилися.

ми вже обговорювали, що за 5-10 млн доларів ви б з Хотабом й побилися, й полюбилися, й ще багато чого б зробили. питання, як вмовити цього Шайеха хоча б на мільйон.



й то за такі гроші можна влаштувати не Битва в Гаражах Троєщини, а битва в фавелах Ріо. з одного боку нещасні жителі фавел, які просто втомлені від тяжкої щоденної праці носити мішки з якимось порошком, ще й мати пістолети та мачете - щоб донести той мішок. а з іншого боку - деякі поліціянти, які згадають славетні часи Ескадронів смерті - й за мільйон готові оновити власні рахунки фрагів



тому у вас буде шалена конкуренція в Шайеха. а от Великий Інвестор Троєщини - він поза конкуренцією в Битві в Гаражах ми вже обговорювали, що за 5-10 млн доларів ви б з Хотабом й побилися, й полюбилися, й ще багато чого б зробили. питання, як вмовити цього Шайеха хоча б на мільйон.й то за такі гроші можна влаштувати не Битва в Гаражах Троєщини, а битва в фавелах Ріо. з одного боку нещасні жителі фавел, які просто втомлені від тяжкої щоденної праці носити мішки з якимось порошком, ще й мати пістолети та мачете - щоб донести той мішок. а з іншого боку - деякі поліціянти, які згадають славетні часи Ескадронів смерті - й за мільйон готові оновити власні рахунки фрагівтому у вас буде шалена конкуренція в Шайеха. а от Великий Інвестор Троєщини - він поза конкуренцією в Битві в Гаражах Shaman

Повідомлень: 13221 З нами з: 29.09.19 Подякував: 841 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 16:05 Shaman написав: Investor_K написав: І не кажіть. За його 5-10 млн USD ми з хотабом би гарно побилися. І не кажіть. За його 5-10 млн USD ми з хотабом би гарно побилися.

ми вже обговорювали, що за 5-10 млн доларів ви б з Хотабом й побилися, й полюбилися, й ще багато чого б зробили. питання, як вмовити цього Шайеха хоча б на мільйон.



й то за такі гроші можна влаштувати не Битва в Гаражах Троєщини, а битва в фавелах Ріо. з одного боку нещасні жителі фавел, які просто втомлені від тяжкої щоденної праці носити мішки з якимось порошком, ще й мати пістолети та мачете - щоб донести той мішок. а з іншого боку - деякі поліціянти, які згадають славетні часи Ескадронів смерті - й за мільйон готові оновити власні рахунки фрагів



тому у вас буде шалена конкуренція в Шайеха. а от Великий Інвестор Троєщини - він поза конкуренцією в Битві в Гаражах ми вже обговорювали, що за 5-10 млн доларів ви б з Хотабом й побилися, й полюбилися, й ще багато чого б зробили. питання, як вмовити цього Шайеха хоча б на мільйон.й то за такі гроші можна влаштувати не Битва в Гаражах Троєщини, а битва в фавелах Ріо. з одного боку нещасні жителі фавел, які просто втомлені від тяжкої щоденної праці носити мішки з якимось порошком, ще й мати пістолети та мачете - щоб донести той мішок. а з іншого боку - деякі поліціянти, які згадають славетні часи Ескадронів смерті - й за мільйон готові оновити власні рахунки фрагівтому у вас буде шалена конкуренція в Шайеха. а от Великий Інвестор Троєщини - він поза конкуренцією в Битві в Гаражах

В Інвестора немає таких шалених грошей. Є шалене бажання побитися за шалені гроші В Інвестора немає таких шалених грошей. Є шалене бажання побитися за шалені гроші Investor_K

Повідомлень: 12117 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 927 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 270271272273 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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