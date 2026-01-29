Додано: Нед 14 чер, 2026 17:31

Banderlog написав: Чомусь в країнах де населення віруюче в польщі в угорщині, в італії таких приколів нема. Чомусь в країнах де населення віруюче в польщі в угорщині, в італії таких приколів нема.

Продолжение «белфастской истории» печально, но не удивительно. Заигрывание с исламизмом, игра в коммунизм, странные законы дающие правовые привилегии пришельцам и новые правила общественной жизни, рано или поздно должны привести к некому результату.



В Англии, городе Бриерфилд, британец пакистанского происхождения прямо на улице пытался перерезать горло 17-летней девочке. Она госпитализирована с ранениями в области шеи. Все снималось на видео.

Преступника задержали, но тихий ропот и писк потомков колонизаторов все же слышен. Осмелятся ли местные на бунты как в Белфасте? Вероятно, нет.

Во-первых поздно пить боржоми. И все это понимают. Страшно.

Во-вторых, правительство и власти как правило на стороне мигрантов и в тюрьму пойдут те, кто разжигает межнациональную рознь.



Надо отметить, что к расизму и межнациональности проблема не имеет ни малейшего отношения.

Да и очевидно, что мигранты далеко «не все такие». Те кто работают и живут по правилам вопросов не вызывают.



Проблема в том, что приютили огромное количество преступников -дикарей - неадекватов и наделили их равными правами с нормальными людьми . Так получилось. Теперь никто не знает что делать. Все молчат, боятся выглядеть фашистами и терпят.



Однако, это не конец, а только начало истории трансформации жизненного уклада европейцев.



Сонячне сплетіння

з Італією-ти дав у штангу, там країна давно атеїстичнамене ще в 1999р вражали історії, про те, як молодь (яка народилась в католіцизмі від батьків і прадідів) переходить заради цікавості у іншу релігію -ісламстосовно Польші:років 10 тому і раніше кількість мігрантів (іновірців) була майже нульова, на противагу сусідам(німцям, шведам, норвежцям), але і Польщі не все smoothly. Суперінтендант (поляк) казав таку історію, коли дитина(син) перейшов у протестанти , тому що дівчина його була протестанткою (тут тільки конфесія різна)Моя думка, що віра вже давно не грає колишньої ролі у житті суспільства(у сільських ком'юніті США, з населенням 800–2000 мешканців, ще досі грає, але у LA чи NY — серед білих нуль, може, серед іранців/іракців чи китайців(яких 3+ млн) щось грає).Стосовно вбивства на вулицях(Британії, Ірландії, чи Німеччини, або США), більшість вбивць-ісламісти, чому уряди не реагують-вони бояться протестів(тобто більшістьбоїться аргесивної меншини)Александр Невзоров сьогодні на тему Белфаста:У 1998 році ми знайшли на переході судні до Амстердама нелегала з Гани (молодий хлопчина років 21–23, з його слів), закрили його в "каюті" з решіткою на вікнах і дверях і мали привезти назад в Африку. В Європі у нас були такі порти: Амстердам — Гамбург — Саутгемптон — Антверпен — Гавр — Лісабон.В кожному порту до судна приїжджала машина поліцейських, і вони чатували на пірсі біля судна (весь час стоянки). В Гамбурзі стояли 48+ годин, то поліцейські змінювалися кожні 12 годин. Періодично поліцаї заходили на судно і перевіряли , чи "stowaway на місті"Приходить німець і дивиться на нігера, а той починає плакати, каже: «Рятуйте, мене на судні вб’ють», показує сінці на кистях. Німець каже-це ти сам сінці наробив-стукав кулаками об решітку, тоді нігер починає на нього пльювати, сквернословити, достає прутень і починає обсцикати каюту і потім направляє струю на німця. Обісцяв німцю формені брюки. Той розлютився, каже: «Відчиніть двері, я його зараз приб'ю». Кажу не можна, німець наполягає-я тут влада, відчиніть, хочу перевірити стан затриманного.-Відчиняю каюту. Німець каже: «Відійдіть на пару метрів далі по коридору (він не хоче, щоб ми бачили)». Я з боцманом відійшов на пару метрів .Німець зайшов до нігера і питає: Everything ok with you?той щось верещить на нього, тоді німець(поліцейський) дає оперкот у, потім швидко заламує одну руку за спину і нагибає нігера до полу і каже: ти зараз вилежишь з полу всі свої сцяки і волозить того обличчям по сечі.Хлопець став плакати, німець відпустив больовий на руку і каже: сиди тихо, якщо морякі на тебе поскаржаться, я повернусь і подовжу виховання.