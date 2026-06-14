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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 271272273274
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 20:22

В ніч на 15.06 напередодні самміту G-7 буде потужний обстріл.
Бережіть себе та один одного.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 21:00

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Переможе Німеччина. Буде забито не менше 3 мячів

І цей матч стане яскравою демонстрацією того, що новий формат ЧС фігня

Наполягаю. Матч ще не розпочався, а висновки були ще вчора

7-1. Запитання до старого є?
Investor_K
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Повідомлень: 12120
З нами з: 21.12.09
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  #<1 ... 271272273274
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