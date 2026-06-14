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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Нед 14 чер, 2026 20:22
В ніч на 15.06 напередодні самміту G-7 буде потужний обстріл.
Бережіть себе та один одного.
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Investor_K
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Додано: Нед 14 чер, 2026 21:00
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Переможе Німеччина. Буде забито не менше 3 мячів
І цей матч стане яскравою демонстрацією того, що новий формат ЧС фігня
Наполягаю. Матч ще не розпочався, а висновки були ще вчора
7-1. Запитання до старого є?
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Investor_K
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Ірина_
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