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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 271272273274
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 20:22

В ніч на 15.06 напередодні самміту G-7 буде потужний обстріл.
Бережіть себе та один одного.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 21:00

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Переможе Німеччина. Буде забито не менше 3 мячів

І цей матч стане яскравою демонстрацією того, що новий формат ЧС фігня

Наполягаю. Матч ще не розпочався, а висновки були ще вчора

7-1. Запитання до старого є?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 00:14

  Investor_K написав:В ніч на 15.06 напередодні самміту G-7 буде потужний обстріл.
Бережіть себе та один одного.

На жаль, знову старий правий
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 00:19

Ох і єбошить
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 00:38

  Investor_K написав:Ох і єбошить

Швидко поки не пізно відписуй на мене статки!! бох все бачить, так пощадить
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 01:14

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Ох і єбошить

Швидко поки не пізно відписуй на мене статки!! бох все бачить, так пощадить

К ящику для пожертвований подъезжает Кадиллак с затемненными стеклами,
опускается стекло, из окна высовывается рука в золоте-брильянтах со
стадолларовой купюрой, опускает ее в ящик, и машина отъезжает. В этот же
момент ее сбивает мчащийся на огромной скорости Камаз. Машина всмятку,
пассажир в полубессознательном состоянии валяется в пяти метрах от нее,
краем глаза замечая Джип Чироки, который уже подъехал к ящику и опускает
стекло. Этот, хриплым голосом:
- Э-э-э... Братан!.. Этот ящик не работает...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 01:23

Києво-Печерський храм горить. Не думав, що вони до такого дійдуть
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 01:47

  Investor_K написав:Києво-Печерський храм горить. Не думав, що вони до такого дійдуть

Тю... Это нормально для кацапов - бить по своим
maniachello
 
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