представ собі... як увлєкатєльно проводжу час і даж вилізти подихати нізя
Нє, ну в армії часу багато, то я знаю)) Правда інколи потім жалів, що міг би чи англійську підтягнути, щоб потім менше. Чи повчити якісь цивільні авіаційні закони . Вони в армії не треба, але ж думки ще тоді були про майбутнє, і потім все одно вчити довелось 😅
Banderlog написав:Чомусь в країнах де населення віруюче в польщі в угорщині, в італії таких приколів нема.
з Італією-ти дав у штангу, там країна давно атеїстична мене ще в 1999р вражали історії, про те, як молодь (яка народилась в католіцизмі від батьків і прадідів) переходить заради цікавості у іншу релігію -іслам
стосовно Польші: років 10 тому і раніше кількість мігрантів (іновірців) була майже нульова, на противагу сусідам(німцям, шведам, норвежцям), але і Польщі не все smoothly. Суперінтендант (поляк) казав таку історію, коли дитина(син) перейшов у протестанти , тому що дівчина його була протестанткою (тут тільки конфесія різна)
Моя думка, що віра вже давно не грає колишньої ролі у житті суспільства(у сільських ком'юніті США, з населенням 800–2000 мешканців, ще досі грає, але у LA чи NY — серед білих нуль, може, серед іранців/іракців чи китайців(яких 3+ млн) щось грає).
Стосовно вбивства на вулицях(Британії, Ірландії, чи Німеччини, або США), більшість вбивць-ісламісти, чому уряди не реагують-вони бояться протестів(тобто більшість боїться аргесивної меншини)
Александр Невзоров сьогодні на тему Белфаста:
Продолжение «белфастской истории» печально, но не удивительно. Заигрывание с исламизмом, игра в коммунизм, странные законы дающие правовые привилегии пришельцам и новые правила общественной жизни, рано или поздно должны привести к некому результату.
В Англии, городе Бриерфилд, британец пакистанского происхождения прямо на улице пытался перерезать горло 17-летней девочке. Она госпитализирована с ранениями в области шеи. Все снималось на видео. Преступника задержали, но тихий ропот и писк потомков колонизаторов все же слышен. Осмелятся ли местные на бунты как в Белфасте? Вероятно, нет. Во-первых поздно пить боржоми. И все это понимают. Страшно. Во-вторых, правительство и власти как правило на стороне мигрантов и в тюрьму пойдут те, кто разжигает межнациональную рознь.
Надо отметить, что к расизму и межнациональности проблема не имеет ни малейшего отношения. Да и очевидно, что мигранты далеко «не все такие». Те кто работают и живут по правилам вопросов не вызывают.
Проблема в том, что приютили огромное количество преступников -дикарей - неадекватов и наделили их равными правами с нормальными людьми. Так получилось. Теперь никто не знает что делать. Все молчат, боятся выглядеть фашистами и терпят.
Однако, это не конец, а только начало истории трансформации жизненного уклада европейцев.
У 1998 році ми знайшли на переході судні до Амстердама нелегала з Гани (молодий хлопчина років 21–23, з його слів), закрили його в "каюті" з решіткою на вікнах і дверях і мали привезти назад в Африку. В Європі у нас були такі порти: Амстердам — Гамбург — Саутгемптон — Антверпен — Гавр — Лісабон. В кожному порту до судна приїжджала машина поліцейських, і вони чатували на пірсі біля судна (весь час стоянки). В Гамбурзі стояли 48+ годин, то поліцейські змінювалися кожні 12 годин. Періодично поліцаї заходили на судно і перевіряли , чи "stowaway на місті" Приходить німець і дивиться на нігера, а той починає плакати, каже: «Рятуйте, мене на судні вб’ють», показує сінці на кистях. Німець каже-це ти сам сінці наробив-стукав кулаками об решітку, тоді нігер починає на нього пльювати, сквернословити, достає прутень і починає обсцикати каюту і потім направляє струю на німця. Обісцяв німцю формені брюки. Той розлютився, каже: «Відчиніть двері, я його зараз приб'ю». Кажу не можна, німець наполягає-я тут влада, відчиніть, хочу перевірити стан затриманного.
-Відчиняю каюту. Німець каже: «Відійдіть на пару метрів далі по коридору (він не хоче, щоб ми бачили)». Я з боцманом відійшов на пару метрів . Німець зайшов до нігера і питає: Everything ok with you? той щось верещить на нього, тоді німець(поліцейський) дає оперкот у
Сонячне сплетіння
, потім швидко заламує одну руку за спину і нагибає нігера до полу і каже: ти зараз вилежишь з полу всі свої сцяки і волозить того обличчям по сечі. Хлопець став плакати, німець відпустив больовий на руку і каже: сиди тихо, якщо морякі на тебе поскаржаться, я повернусь і подовжу виховання.
Сегодня вечером были прилёты. В частности, прилетело в художественный музей. Горела крыша. Довольно долго. Сразу начинать гасить пожар не могли - пока не дали отбой тревоги. Картины срочно снимали со стен и сносили в подвал. Позже был прилёт на Холодную гору. Тоже пожар. А тут предпочитают лаяться друг с другом и острить на тему ситкивок. Да, ещё в 1000 раз повторять, что "Путин х..ло". Но при этом сидеть где-нибудь подальше, хотя бы во Львове, и рассуждать о своей необходимости в тылу. "Сумно, б..."
ЛАД написав:Сегодня вечером были прилёты. В частности, прилетело в художественный музей. Горела крыша. Довольно долго. Сразу начинать гасить пожар не могли - пока не дали отбой тревоги. Картины срочно снимали со стен и сносили в подвал. Позже был прилёт на Холодную гору. Тоже пожар. А тут предпочитают лаяться друг с другом и острить на тему ситкивок. Да, ещё в 1000 раз повторять, что "Путин х..ло". Но при этом сидеть где-нибудь подальше, хотя бы во Львове, и рассуждать о своей необходимости в тылу. "Сумно, б..."
дивно, що картини досі не в сховищі, чи взагалі не вивезені з Харкова хоч би до Полтави чи далі(Харків в межах відстані КАБів)
Єдиний інструмент західних союзників, за допомогою якого можна примусити кремлівського диктатора Володимира Путіна до миру, – це військова підтримка Києва й поглиблення співпраці між оборонними промисловостями країн Заходу та України. Про це в інтерв'ю 24 каналу сказав американський журналіст та історик Девід Саттер.
На його думку, примусити російського правителя закінчити війну дипломатичним шляхом неможливо, адже той здатен розуміти лише реальний силовий тиск.
"Єдиний реальний важіль, який у них є, – це постачання військової допомоги Україні та інтеграція їхньої оборонної промисловості з досить розвинутою військовою промисловістю України. Вони не переконають Путіна (добровільно піти на мир, – ред.). Я маю на увазі, що він так не вважає", – пояснив історик.
Вам досі не зрозуміло, що путін добровільно ні в якому разі не погодиться на мир, попри проблеми в економіці.
Військові витрати РФ у першому кварталі 2026 року досягли рекордних 5,91 трлн рублів (близько $83,2 млрд). Це абсолютний максимум від початку повномасштабного вторгнення: вони склали майже половину (46%) усіх бюджетних видатків РФ і дорівнювали двом третинам загальних доходів країни, свідчать розрахунки.
Аналіз фінансових показників розкриває такі деталі:
Щоденні витрати: Військова машина РФ обходиться державі у приблизно $915 млн щодня.
Приховані статті: Близько 38% усіх витрат федерального бюджету РФ були засекречені (а це 4,9 трлн рублів), значна частина яких йде безпосередньо на армію.
Економічний тиск: У першому кварталі витрати злетіли до 12% ВВП (при початкових урядових планах урізати їх до 6,2% ВВП), що спричинило суттєвий дефіцит та змусило Кремль шукати шляхи скорочення цивільних витрат.
Темпы набора контрактников в российскую армию упали до минимума за три года. В первом квартале количество новых рекрутов сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ежедневный показатель подписанных контрактов снизился до 800–930 человек вместо ожидаемых 1100–1150.
Ключевые показатели и причины сниженияМасштабы падения: За весь 2025 год контракты подписали 363 900 человек, что на 10% меньше показателей 2024 года.
Спад продолжается ускоренными темпами.Дефицит кадров: Министерство обороны РФ планировало привлечь более 400 тысяч человек в текущем году, однако на фоне экономического и кадрового давления выполнить целевые показатели становится все труднее. Рост выплат: Чтобы удержать планку, региональные власти вынуждены кратно повышать единовременные выплаты за подписание контракта, что создает дополнительную нагрузку на бюджеты.
не виконання платежів в рф досягло рівня 8% ввп (рік тому було менше 5%)
нагадаю, що в СССР було 7%
По официальным данным Минфина СССР, на конец 1991 года уровень неплатежей между предприятиями составлял около 7% ВВП. Документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счетах (так называемая «картотека № 2»), к началу 1992 года оценивались в миллиарды рублей и положили начало масштабному системному кризису 1990-х годов.Разрушение плановой финансовой дисциплины и дефицит денежной массы привели к тому, что к концу года предприятия были вынуждены поставлять почти половину своей продукции без гарантированной оплаты, массово переходя на бартер.
Владимир Нилов вважає, що на рівні 10% почнеться системна банківська криза. Набіуліна Намагається втекти з тонучого корабля.Треба продовжувати deepstrikes and middlestrikes (добивати гадину)-Британці нарешті почали затримувати танкери тінього флота