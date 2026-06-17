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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Вів 16 чер, 2026 13:08
Організовуйте. Я бажаєте. І я у Вас вірю.
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Investor_K
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maniachello
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Додано: Вів 16 чер, 2026 18:08
Це для Вас. А я вже старий.
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Investor_K
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Додано: Вів 16 чер, 2026 20:44
Investor_K написав:
Іспанія Кабо Верде
Ще один буде безтолковий матч
прогноз трохи схибив, чи не так? ви через це засмутились?
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Shaman
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Додано: Сер 17 чер, 2026 05:35
Shaman написав: Investor_K написав:
Іспанія Кабо Верде
Ще один буде безтолковий матч
прогноз трохи схибив, чи не так? ви через це засмутились?
Матч був безтолковий. Автобус від Верде нецікавий. Тому жодної штанги.
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Investor_K
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Додано: Сер 17 чер, 2026 05:40
Очевидно, буде побитий на цьому чемпіонаті. Мессі вже його повторив. Ще 1 гол це питання часу
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Investor_K
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Додано: Сер 17 чер, 2026 07:39
maniachello написав:оракул с Троещины
, брать акции SPCX?
вопрос остался без ответа
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maniachello
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Додано: Сер 17 чер, 2026 08:11
maniachello написав:
вопрос остался без ответа
Спробуйте взяти і потримати у руках. За можливості понюхайте. Цікаво який запах? Але потім покладіть де взяли.
Завжди за можливості беріть і пробуйте. Якщо власник це дозволяє. І не лише папір. Сало, фрукти - за можливості - теж треба брати і пробувати. Купувати чи ні - то вже інша історія.
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Investor_K
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Додано: Сер 17 чер, 2026 08:21
Investor_K написав: maniachello написав:
вопрос остался без ответа
Спробуйте взяти і потримати у руках. За можливості понюхайте. Цікаво який запах? Але потім покладіть де взяли.
Завжди за можливості беріть і пробуйте. Якщо власник це дозволяє. І не лише папір. Сало, фрукти - за можливості - теж треба брати і пробувати.
Купувати чи ні - то вже інша історія.
отак походив, попробував - вже й поснідав
це й є секрет успішності Великого Інвестора?
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Shaman
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Додано: Сер 17 чер, 2026 08:30
Shaman написав:
отак походив, попробував - вже й поснідав це й є секрет успішності Великого Інвестора?
Якщо сподабалося - купив.
Ви відволіклись. Питання було чи брати
? Але тема сніданків - дуже цікава. Мене як прихильника ЗОЖ це також цікавить.
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Investor_K
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