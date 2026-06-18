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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Сер 17 чер, 2026 08:50
Не менше 3 забитих мячів. Роналду заб'є.
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Investor_K
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Додано: Сер 17 чер, 2026 08:58
Investor_K написав: maniachello написав:
вопрос остался без ответа
Спробуйте взяти і потримати у руках. За можливості понюхайте.
хочу посмотреть, как Вы всё это сделаете с акциями SPCX
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maniachello
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Додано: Сер 17 чер, 2026 14:58
Так у мене ж жодних запитань...
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Investor_K
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Додано: Сер 17 чер, 2026 17:25
Пане маньячелло. Наскільки Ви задоволені відповідю на запитання чи брати?
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Investor_K
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maniachello
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Додано: Чет 18 чер, 2026 03:42
Оцініть плз Ваше задоволення від 1 дл 5
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Investor_K
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Додано: Чет 18 чер, 2026 07:43
Investor_K написав:
Оцініть плз Ваше задоволення від 1 дл 5
где-то между 0 и 0,1
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maniachello
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Додано: Чет 18 чер, 2026 09:15
Дякую. Тепер прошу від 1 до 10
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Investor_K
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maniachello
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Додано: Чет 18 чер, 2026 10:03
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