Звідки у Вас такі знання та досвід?
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 16:27
Додано: П'ят 19 чер, 2026 16:42
P.S. до речі. Вчора зранку у калюжі біля податкової Деснянського району то не Ви?
Додано: П'ят 19 чер, 2026 16:58
Хто з місцевих піде?
21 червня у Києві пройде Марш "КиївПрайд" - КМДА
Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:01
Оселедець дунайський
Хтось пробував?
Бо мені порадили…
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