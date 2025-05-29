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ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 лип, 2025 12:24
Пропонуємо до обговорення:
У світі налічується понад 180 валют, і їхню реальну вартість можна оцінити лише в порівнянні з іншими. Хоча американський долар вважається найбільшою торговою валютою, він не очолює рейтинг найсильніших у світі.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 18:39
7 фото неправильное. Текст "швейцарский франк", а на фото - валюта Свазиленда. (Сейчас он называется эСватини)
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Sanyok77
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