Техновиробники, натхненні успіхом моделей із батареями на 8300 мАг, мають намір продовжити перегони у категорії автономності смартфонів.
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Перші смартфони з батареєю на 10 000 мАг вийдуть вже у 2026 році
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:03
Перші смартфони з батареєю на 10 000 мАг вийдуть вже у...
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Перші смартфони з батареєю на 10 000 мАг вийдуть вже у 2026 році
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