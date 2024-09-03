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Президент погодив текст законопроєкту, який гарантує...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 лип, 2025 15:52
Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів і водночас захист системи правопорядку від російського впливу.
Дивися повний текст Президент погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів в Україні (деталі)
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:53
де текст ?
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