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Облікова ставка: що очікують банкіри — опитування
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:41
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) з огляду на інфляцію за результатами червня на рівні 14,3% та макроекономічні показники вкотре залишить облікову ставку на рівні 15,5% річних на засіданні 24 липня, вважають усі опитані агентством «Інтерфакс-Україна» банкіри.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:41
Пишний нічого не робить для здешевлення кредитів зберігання облікової ставки та торгівля ОВДП банками це доїння держави ,а не доступне кредитування ,агресор скинув облівову ставку на18.00.а в нас банда зНБУ НІЧОГО не ,робить для того щоб урухомиби бізнес та економіку України!!!
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pankovic_sergij
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