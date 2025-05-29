Україну у найближчі два роки залишатимуть по 200 тисяч осіб. Поступове повернення мігрантів очікується лише 2027 році.
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Коли мігранти повертатмуться до України — прогноз НБУ
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Додано: Нед 03 сер, 2025 03:04
Коли мігранти повертатмуться до України — прогноз НБУ
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Дивися повний текст
Коли мігранти повертатмуться до України — прогноз НБУ
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