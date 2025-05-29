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Коли мігранти повертатмуться
до України — прогноз НБУ

Коли мігранти повертатмуться до України — прогноз НБУ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 03:04

Коли мігранти повертатмуться до України — прогноз НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Україну у найближчі два роки залишатимуть по 200 тисяч осіб. Поступове повернення мігрантів очікується лише 2027 році.

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Коли мігранти повертатмуться до України — прогноз НБУ
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