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Таке житло не хочуть купувати:
як змінився попит на...

Таке житло не хочуть купувати: як змінився попит на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 11:30

Таке житло не хочуть купувати: як змінився попит на...

Пропонуємо до обговорення:
Війна, економічна нестабільність та соціальні виклики істотно трансформують попит на житло в Україні. Сьогодні покупці дедалі частіше обирають практичні й енергоефективні варіанти, тоді як деякі типи квартир стрімко втрачають популярність.

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Таке житло не хочуть купувати: як змінився попит на квартири у 2025 році
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 11:31

які це комунальні послуги сильно зростають? ща за брєд на фінансовому ресурсі?...
ruslan42212
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