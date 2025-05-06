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Таке житло не хочуть купувати: як змінився попит на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 сер, 2025 11:30
Пропонуємо до обговорення:
Війна, економічна нестабільність та соціальні виклики істотно трансформують попит на житло в Україні. Сьогодні покупці дедалі частіше обирають практичні й енергоефективні варіанти, тоді як деякі типи квартир стрімко втрачають популярність.
Дивися повний текст Таке житло не хочуть купувати: як змінився попит на квартири у 2025 році
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Додано: Нед 03 сер, 2025 11:31
які це комунальні послуги сильно зростають? ща за брєд на фінансовому ресурсі?...
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ruslan42212
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