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Кабмін оновив план, необхідний для отримання грошей від ЄС
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 сер, 2025 15:47
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України 1 серпня ухвалив зміни до плану Ukraine Facility — плану, згідно з яким країна отримує фінансову допомогу від Європейського Союзу відповідно до рівня просування реформ.
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