Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 21:51

Україну чекає нова хвиля еміграції: що кажуть експерти

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України у свіжому інфляційному звіті переглянув свої очікування щодо повернення українців з-за кордону. Замість 500 тис. осіб до 2027 року тепер прогнозується лише 100 тис. Ба більше, регулятор передбачає нову хвилю еміграції — до 400 тис. людей у 2026−2027 роках.

Дивися повний текст
Україну чекає нова хвиля еміграції: що кажуть експерти
