Зеленський хоче дозволити
чоловікам до 22 років вільно...

Зеленський хоче дозволити чоловікам до 22 років вільно...
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 10:41

Зеленський хоче дозволити чоловікам до 22 років вільно...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців.

Зеленський хоче дозволити чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 10:41

Імператор корупції, брехні та факапів "хоче дозволити" цім холопам :)
