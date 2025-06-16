RSS
Finance.ua: Відкритий банкінг:
що він змінить для українців

Finance.ua: Відкритий банкінг: що він змінить для українців
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Finance.ua: Відкритий банкінг: що він змінить для українців

Пропонуємо до обговорення:
Відкритий банкінг дозволяє вашому банку ділитися інформацією про ваші рахунки
Від 1 серпня набули чинності норми глави 4 розділу IV Закону України «Про платіжні послуги», що впроваджують концепцію відкритого банкінгу. Нововведення дозволяє банкам та фінансовим установам надавати інформацію про рахунки користувачів третій стороні. Навіщо ухвалили цю зміну, як це вплине на банківську сферу, чи будуть гроші українців у безпеці ― розбираємося у статті Finance.ua.

Дивися повний текст Відкритий банкінг: що він змінить для українців
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Поділіться, будь ласка, своєю думкою про це нововведення. Які плюси та мінуси у ньому вбачаєте?
