Finance.ua: Відкритий банкінг: що він змінить для українців

Відкритий банкінг дозволяє вашому банку ділитися інформацією про ваші рахунки
Від 1 серпня набули чинності норми глави 4 розділу IV Закону України «Про платіжні послуги», що впроваджують концепцію відкритого банкінгу. Нововведення дозволяє банкам та фінансовим установам надавати інформацію про рахунки користувачів третій стороні. Навіщо ухвалили цю зміну, як це вплине на банківську сферу, чи будуть гроші українців у безпеці ― розбираємося у статті Finance.ua.
