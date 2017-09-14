RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:37

  pesikot написав:
Але ти правий, у російської влади дійсно не стало розуму піти на мир
росія за на рпв не піде, зараз на фронті перевага в них.
Через 3 роки і на європу нападут
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:40

  pesikot написав:Мабуть, це від кращого життя білоруси до 2022 року постійно влаштовували шоп-тури в Україну

Мое місто, тоді, по вихідним було забите автобусами та авто з Білорусі - шопинг, шиномонтаж, ремонт авто, святкування ДР та ювілєїв

Цей факт означає що ціни у нас нижчі ніж у них.
Це нічого не говорить про рівень життя, тому що зарплати можуть бути вищі, а можуть бути нижчі.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:40

  prodigy написав:
  Banderlog написав:я надіявся що у влади стане розуму піти на мир за який для нас договорились сша, а не продовжувати цю безнадійну бойню. По факту війна програна ще в лютому/березні.
І які претензії до мене ? Ти шо не дома? :lol:


США передали Україні план який привіз Дмитрієв, це план капітуляції, чи ти знов дурня вмикаєш?
Ніякого плану миру за 4 роки не було, ні в травні 2022, ні зараз

був і є план капітуляції


Для победителя - план мира (соотв., договор о мире), для побежденного - план капитуляции (соотв., договор о капитуляции). Как говорили: "Vae victis!" (горе побежденным), "c'est la vie" (такова жизнь).
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:42

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Але ти правий, у російської влади дійсно не стало розуму піти на мир
росія за на рпв не піде, зараз на фронті перевага в них.
Через 3 роки і на європу нападут

Тобто, Путін вже не хоче миру ... але ти стверджував, що "Путін хоче миру"
Ти диви, у тебе прогресс ... або просто триндиш ... але то таке

Тепер про перевагу ... скільки там орденів отримали генерали на "взятий" Куп"янськ ?

Як там з Покровськом ?
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:43

  prodigy написав:
  Banderlog написав:я надіявся що у влади стане розуму піти на мир за який для нас договорились сша, а не продовжувати цю безнадійну бойню. По факту війна програна ще в лютому/березні.
І які претензії до мене ? Ти шо не дома? :lol:


США передали Україні план який привіз Дмитрієв, це план капітуляції, чи ти знов дурня вмикаєш?
Ніякого плану миру за 4 роки не було, ні в травні 2022, ні зараз

був і є план капітуляції
не вмикай діду дурня ти.
це план миру і в турціії в 22 був план миру, на кращих умовах ніж зараз. Але наш боріс джонсонюк сказав давайте просто воювати. Чого тоді було не підписати стамбульські угоди?
план капітуляції буде якщо нас повністю розібють.
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:43

  Миша-клиент написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:я надіявся що у влади стане розуму піти на мир за який для нас договорились сша, а не продовжувати цю безнадійну бойню. По факту війна програна ще в лютому/березні.
І які претензії до мене ? Ти шо не дома? :lol:


США передали Україні план який привіз Дмитрієв, це план капітуляції, чи ти знов дурня вмикаєш?
Ніякого плану миру за 4 роки не було, ні в травні 2022, ні зараз

був і є план капітуляції


Для победителя - план мира (соотв., договор о мире), для побежденного - план капитуляции (соотв., договор о капитуляции). Как говорили: "Vae victis!" (горе побежденным), "c'est la vie" (такова жизнь).

И где тут победитель ?
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:45

  stm написав:
  fler написав:Не вистачає stm. Колись вона казала, що залишить форум, якщо інша (найлайняна) обліківка теж піде звідси. Невже так воно і сталося?

Флер, все гаразд. Я поїхала у велике турне Ліхтенштейн-->Трір-->Рамштайн-->Франкфурт-->Гамбург-->Рим. Буду вже у наступному році. Олександр і обстріл мене наштовхнули на ідею дати малювати на форумі Хантеру і Летусроку гімном по менталочці інших. :lol:

Дякую за відповідь і бажаю гарних вражень та веселих свят. Не пропадайте, будь-ласка, надовго, без вас мені тут не комфортно (одна серед чоловіків).
fler
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:46

  fox767676 написав:наслаждайтесь с 13:55

К сожалению интеллектуальный уровень Подоляка очень низок.
Подоляк говорить одне й те саме, як пластинка.
Він звичайно не рівня Царьова, але сильно далеко від нього не втік.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:46

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Мабуть, це від кращого життя білоруси до 2022 року постійно влаштовували шоп-тури в Україну

Мое місто, тоді, по вихідним було забите автобусами та авто з Білорусі - шопинг, шиномонтаж, ремонт авто, святкування ДР та ювілєїв

Цей факт означає що ціни у нас нижчі ніж у них.
Це нічого не говорить про рівень життя, тому що зарплати можуть бути вищі, а можуть бути нижчі.


Ти виявився повним дурником і нічого не зрозумів ...
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:49

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:я надіявся що у влади стане розуму піти на мир за який для нас договорились сша, а не продовжувати цю безнадійну бойню. По факту війна програна ще в лютому/березні.
І які претензії до мене ? Ти шо не дома? :lol:


США передали Україні план який привіз Дмитрієв, це план капітуляції, чи ти знов дурня вмикаєш?
Ніякого плану миру за 4 роки не було, ні в травні 2022, ні зараз

був і є план капітуляції
не вмикай діду дурня ти.
це план миру і в турціії в 22 був план миру, на кращих умовах ніж зараз. Але наш боріс джонсонюк сказав давайте просто воювати. Чого тоді було не підписати стамбульські угоди?

Не бреши, то гріх ...

Ти сам написав, що Путін не хоче ніякого миру
pesikot
