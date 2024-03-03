Уряд вніс зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт під час воєнного стану.
Дивися повний текст
Пенсіонерів залучатимуть до «Армії відновлення» у прифронтових областях
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:07
Пенсіонерів залучатимуть до «Армії відновлення» у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Пенсіонерів залучатимуть до «Армії відновлення» у прифронтових областях
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:07
якщо я не помиляюсь то навіть за відсутності необхідного стажу можна отримати пенсію з 65 років, навіщо в 70 йти на такі роботи?
Додано: Чет 21 сер, 2025 05:05
А чому наші міністри та депутати з поліцією не можуть працювати за 9,5 тис грн?
Додано: Чет 21 сер, 2025 11:54
Re: Пенсіонерів залучатимуть до «Армії відновлення» у...
Додано: Чет 21 сер, 2025 13:32
Мені у наступному році буде 80. З охоронця мене звільнять - вже попередили. Розглядаю цю опцію як запасний аеродром.
Якщо не візьмуть охоронцем у дитячий садок або модератором у цьому форумі.
Додано: Чет 21 сер, 2025 13:39
|