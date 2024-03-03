RSS
Пенсіонерів залучатимуть
до «Армії відновлення» у...

Пенсіонерів залучатимуть до «Армії відновлення» у...
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 13:07

Пенсіонерів залучатимуть до «Армії відновлення» у...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд вніс зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт під час воєнного стану.

Пенсіонерів залучатимуть до «Армії відновлення» у прифронтових областях
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 13:07

якщо я не помиляюсь то навіть за відсутності необхідного стажу можна отримати пенсію з 65 років, навіщо в 70 йти на такі роботи?
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 05:05

А чому наші міністри та депутати з поліцією не можуть працювати за 9,5 тис грн?
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:54

Re: Пенсіонерів залучатимуть до «Армії відновлення» у...

oleksijturcin написав:А чому наші міністри та депутати з поліцією не можуть працювати за 9,5 тис грн?


https://m.youtube.com/watch?v=LAXzWLHvEZo
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 13:32

Мені у наступному році буде 80. З охоронця мене звільнять - вже попередили. Розглядаю цю опцію як запасний аеродром.
Якщо не візьмуть охоронцем у дитячий садок або модератором у цьому форумі.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 13:39

  Investor_K написав:Мені у наступному році буде 80. З охоронця мене звільнять - вже попередили. Розглядаю цю опцію як запасний аеродром.
Якщо не візьмуть охоронцем у дитячий садок або модератором у цьому форумі.



Буду охороняти склади з будівельнимим матеріалами. Я важкої роботи не боюся!
