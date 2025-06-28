RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
За незаконний виїзд за кордон
хочуть саджати на 3 роки:...

За незаконний виїзд за кордон хочуть саджати на 3 роки:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 15:13

За незаконний виїзд за кордон хочуть саджати на 3 роки:...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт № 13673, який посилює відповідальність за незаконне перетинання державного кордону під час воєнного стану.

Дивися повний текст
За незаконний виїзд за кордон хочуть саджати на 3 роки: деталі законопроєкту
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100485
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 16:09

R2

доєвроінтегрувалася Україна до самого краю...
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4107
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 17:00

  fox767676 написав:R2

доєвроінтегрувалася Україна до самого краю...


х... неуіноуен
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6148
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2695 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 17:09

  trololo написав:
  fox767676 написав:R2

доєвроінтегрувалася Україна до самого краю...


х... неуіноуен


"дітєй побілі"(с)*(спойлер:мало)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4107
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 17:13

русня: бомбить
дебіл: віновна евроінтеграція
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6148
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2695 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Таке житло не хочуть купувати: як змінився попит на...
R2 » Нед 03 сер, 2025 11:30
1 631
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 сер, 2025 11:31
ruslan42212
У Раді хочуть зробити військову службу обов’язковою для...
R2 » П'ят 11 лип, 2025 01:20
8 1268
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лип, 2025 21:14
zelenov_oleh
Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон 1, 2, 3
R2 » Суб 28 чер, 2025 17:46
23 2209
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 чер, 2025 22:18
UA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4319)
24.08.2025 23:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.