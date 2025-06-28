|
|
|
За незаконний виїзд за кордон хочуть саджати на 3 роки:...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 сер, 2025 15:13
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт № 13673, який посилює відповідальність за незаконне перетинання державного кордону під час воєнного стану.
Дивися повний текст За незаконний виїзд за кордон хочуть саджати на 3 роки: деталі законопроєкту
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100485
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 22 сер, 2025 16:09
R2
доєвроінтегрувалася Україна до самого краю...
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4107
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 22 сер, 2025 17:00
fox767676 написав:R2
доєвроінтегрувалася Україна до самого краю...
х... неуіноуен
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6148
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2695 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 22 сер, 2025 17:09
trololo написав: fox767676 написав:R2
доєвроінтегрувалася Україна до самого краю...
х... неуіноуен
"дітєй побілі"(с)*(спойлер:мало)
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4107
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 22 сер, 2025 17:13
русня: бомбить
дебіл: віновна евроінтеграція
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6148
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2695 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|631
|
|
|8
|1268
|
|
|23
|2209
|
Пон 30 чер, 2025 22:18
UA
|