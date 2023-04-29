|
Парі мільйонера Ethereum: XYZ по 0,0054 $ випередить...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 сер, 2025 13:15
Пропонуємо до обговорення:
Відомий інвестор Ethereum зробив несподіваний крок. Його вибір: придбати велику частку XYZVerse (XYZ) за ціною всього 0,0054 долара. Цей вибір виділяється на тлі таких популярних імен, як Solana і Cardano. Чи дійсно XYZ може досягти ціни 10 доларів до зими 2025 року? Історія, що стоїть за цим сміливим прогнозом, дає багато приводів для роздумів.
Дивися повний текст Парі мільйонера Ethereum: XYZ по 0,0054 $ випередить Solana і Cardano до зими 2025, досягнувши 10 $
