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Власники криптовалюти Ethereum
встановили історичний рекорд

Власники криптовалюти Ethereum встановили історичний рекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:36

Власники криптовалюти Ethereum встановили історичний рекорд

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними аналітичної платформи Glassnode, власники криптовалюти Ethereum встановили новий історичний рекорд.

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Власники криптовалюти Ethereum встановили історичний рекорд
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:36

Таке відчуття, що у вас про крипту пишуть люди, в котрих немає ніякого розуміння ринку криптовалют!
a_patriot_crimea
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Модератори: Ірина_, Модератор

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