Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Підвищення курсу євро позначиться
на цінах в Україні:...

Підвищення курсу євро позначиться на цінах в Україні
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 14:57

Підвищення курсу євро позначиться на цінах в Україні:...

Пропонуємо до обговорення:
Зміна курсу гривні до євро, яка відбулась у попередні місяці, матиме відкладений вплив на споживчі ціни в Україні. Очікується, що цей ефект проявиться протягом наступних двох-трьох кварталів.

Дивися повний текст
Підвищення курсу євро позначиться на цінах в Україні: голова НБУ назвав терміни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100493
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 14:57

"Це — найвищий рівень із 2021 року"
Торжественно так звучит. А ведь другими словами это "евро после четырёхлетнего падения вернулось к тому курсу, что было и до исторического максимума (где-то 1.50) ему ещё очень далеко".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5874
З нами з: 23.03.18
Подякував: 69 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
 
Зараз обговорюється
Кредобанк (1387)
01.09.2025 15:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
