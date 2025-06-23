RSS
Хто з операторів лідирує
Хто з операторів лідирує за швидкістю мобільного...
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 15:40

Хто з операторів лідирує за швидкістю мобільного...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідницька компанія Ookla, що оцінює стан інтернет-покриття та його швидкість у світі, оприлюднила результати 1−2 кварталів поточного року, назвавши лідерів за показниками швидкості інтернету, якості покриття та якості мережі.

Дивися повний текст
Хто з операторів лідирує за швидкістю мобільного інтернету в Україні
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 15:40

А кто из операторов позволяет скачивать с рутрекер? Водафон не даёт
ПС. Команда рутрекер уехала из РФ - они против войны
