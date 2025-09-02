У 2024 році рекордні 16 342 іноземці отримали польське громадянство, що на 37% більше, ніж у попередньому році. Серед них понад половина — українці.
Українці стали лідерами серед іноземців, які отримали польське громадянство
Додано: Суб 06 вер, 2025 22:41
