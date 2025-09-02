RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Українці стали лідерами серед
іноземців, які отримали...

Українці стали лідерами серед іноземців, які отримали...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 22:41

Українці стали лідерами серед іноземців, які отримали...

Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році рекордні 16 342 іноземці отримали польське громадянство, що на 37% більше, ніж у попередньому році. Серед них понад половина — українці.

Дивися повний текст
Українці стали лідерами серед іноземців, які отримали польське громадянство
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100506
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-20 банків, у яких українці зберігають гроші
R2 » Суб 06 вер, 2025 13:32
1 144
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 вер, 2025 13:53
Arbitr
Айтівці стали менше донатити: хто і як підтримує армію...
R2 » Сер 03 вер, 2025 11:42
4 567
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 вер, 2025 00:14
flyman
П’ять позашляховиків, які прослужать понад 10 років
R2 » Вів 02 вер, 2025 22:05
1 177
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 вер, 2025 22:05
maximmedvid_mm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2285)
06.09.2025 22:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.