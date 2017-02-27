RSS
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 21:41

  Сибарит написав:У меня только один вопрос: знает ли Билл Гейтс, что он с кем-то соревнуется? 😁

Уверен на 100% он даже не знает, какой у него общий капитал. Так, догадывается +/- миллиарды.
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 22:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

курс веде себе відносно стабільно. 17 грудня піднявся на 10 коп до 42,42, сьогодні під час торгів коливався біля цієї величини, а під вечір в післяопераційний час НБУ знову понизив його до 42,22.

але паливо потроху прибуває - банківська ліквідність вже на рівні 860 ярдів грн, поточна - 720 ярдів грн. це здається рекордні показники... й це не зважаючи на доволі високі інтервенції, 200 млн дол вже через день...
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 22:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

К извечному вопросу, кто в чем измеряет доходность: в изменении количества валюты, ИЛИ - гривны?: https://www.youtube.com/watch?v=blbblbWiLEw
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 01:18

  Миша-клиент написав:К извечному вопросу, кто в чем измеряет доходность: в изменении количества валюты, ИЛИ - гривны?: https://www.youtube.com/watch?v=blbblbWiLEw

А что к нему? Чувак несёт 100% чушь. Не надо его смотреть и ему рекламную копеечку дарить. Единственное, что я из описанного ещё готов допустить, что какой-то особо одарённый банк за покупку-продажу 50к в месяц за год триггернет финмон на 600к. Но и это вряд ли потому, что такая операция - обычно это типа перевод между своими счетами. Вот лимит переводов Меморандума она может в банках типа Укрсиба и кушает, но про это разговора не было :roll:
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:52

Реакція НБУ на безвідсоткові майже 100 млрд $ буде чи вже на понеділок? Чи не буде взагалі? Бо дуже треба щоб баксик трішки припав :wink:
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:30

  Василь-Рівне написав:Реакція НБУ на безвідсоткові майже 100 млрд $ буде чи вже на понеділок? Чи не буде взагалі? Бо дуже треба щоб баксик трішки припав :wink:

де можна отримати пайку безвідсоткового кредиту?
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:21

  Василь-Рівне написав:Реакція НБУ на безвідсоткові майже 100 млрд $ буде чи вже на понеділок? Чи не буде взагалі? Бо дуже треба щоб баксик трішки припав :wink:

Не буде.
Для курсу в степах України змін не має. Та й долар перестав падати (до євро).
Якщо дуже треба - я купував би сьогодні (не є рекомендацією!).
