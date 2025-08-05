RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Фінансова грамотність
підлітків: як у цьому...

Finance.ua: Фінансова грамотність підлітків: як у цьому...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:59

Finance.ua: Фінансова грамотність підлітків: як у цьому...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо на прикладі популярного банку
Уявіть, що ваша дитина через кілька років сама платитиме за оренду житла, плануватиме великі покупки, накопичуватиме на подорожі, братиме участь у фінансових угодах і, можливо, відкриватиме власний бізнес. Звучить чудово, але чи готова вона до цього?

Дивися повний текст Фінансова грамотність підлітків: як у цьому допомагає картка TRY від Sense Bank
D2
 
Повідомлень: 423
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:59

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення та діліться власним досвідом, як навчити дитину ефективно розпоряджатися власними коштами
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6280
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Картки з кешбеком 1 ... 74, 75, 76
D2 » Сер 02 вер, 2020 22:14
754 239640
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 вер, 2025 15:53
greenozon
Finance.ua: Рейтинг дебетових карток 1 ... 7, 8, 9
D2 » Сер 17 чер, 2020 16:13
88 49540
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 09:06
Webracer
Finance.ua: Заблокували картку за кордоном: як швидко...
D2 » Вів 05 сер, 2025 17:09
1 1325
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 сер, 2025 17:09
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.