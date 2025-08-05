|
Finance.ua: Фінансова грамотність підлітків: як у цьому...
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 16 вер, 2025 14:59
Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо на прикладі популярного банку
Уявіть, що ваша дитина через кілька років сама платитиме за оренду житла, плануватиме великі покупки, накопичуватиме на подорожі, братиме участь у фінансових угодах і, можливо, відкриватиме власний бізнес. Звучить чудово, але чи готова вона до цього?
Дивися повний текст Фінансова грамотність підлітків: як у цьому допомагає картка TRY від Sense Bank
D2
- Повідомлень: 423
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 14:59
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення та діліться власним досвідом, як навчити дитину ефективно розпоряджатися власними коштами
Модератор
- Модератор Форуму
- Повідомлень: 6280
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 438 раз.
