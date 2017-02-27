RSS
Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 07:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

що думаєте по парі EUR/USD? скоро засідання ЦБЯ
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 07:45

  Миша-клиент написав:moveton: так наши "партнеры" ссат, даже "потужные" 20-ть с лишним договоров, подписаных с пафосом и помпой - на самом деле ни о чем! Им проще подкидывать нам "дровишек" (даже с поправкой на разворовывание), лишь бы самим не воевать

давайте маячню в такому форматі хоча б на військовій гілці. формальні правила трохи складніші, ніж рівень розуміння, судячи з формату дописів.

так, в черговий раз - наявність ядерної зброї (навіть невідомо в якому стані) дозволяє Раші робити будь-що, й уникати відповідальності (поки що). що в черговий раз доводить невідповідність формального статусу Раші та реального стану речей...
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 07:48

  ЛАД написав:
  Shaman написав:НБУ робить відсічку десь о 12:00. але зараз в післяопераційний час в 15:30 НБУ часто смикає курс в ту чи іншу сторону. тому я вказую курс на початок торгів й на їх закінчення. з курсу на закінчення торгів зазвичай починається наступний день.

курси беру з minfin.com.ua. наче на bloomberg трохи інша динаміка по часу, але загалом схожа

Какая ценность этих данных, если, например, на завтра курс НБУ 42,1848, а по графику минфина даже цена покупки, начиная с 12.00, была выше, а закончилось вообще на 42,28?

цінність яких саме даних? дані з графіку показують курс по якому відбуваються операції. курс НБУ - для розрахункових речей - курс у ВМД, балансова вартість валюти та інше...
Shaman
