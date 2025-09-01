В Україні триває підготовка до реформи житлової політики, і однією з ключових тем став ринок оренди житла.
Реформа правил оренди житла в Україні: що зміниться
Додано: Чет 18 вер, 2025 07:38
Реформа правил оренди житла в Україні: що зміниться
Додано: Чет 18 вер, 2025 07:38
І що там настільки вартісне, що процедуру реєстрації оцінюють у 3 тисячі гривень. Знову вирішили заробити на простих громадянах. Скільки можна вже?!!!
Додано: Чет 18 вер, 2025 07:43
Re: Реформа правил оренди житла в Україні: що зміниться
головна ціль цього ЗП ''пропонується зробити обов’язковою реєстрацію договорів оренди у Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно.
Реєстрацію можна буде здійснити через ЦНАП або нотаріуса. Вартість процедури оцінюють приблизно у 3 тисячі гривень.'''
Додано: Чет 18 вер, 2025 09:18
Лафа для орендарів закінчилася.
Будуть знімати значно гірші, неукомплектовані меблями та технікою квартири рази в два дорожче.
Це зараз зняти квартиру, як за хлібом в маркет сходити.
Будуть збирати довідки, рекомендації від минулих орендодавців.
Дискримінація по наявності дітей та регіону минулого проживання стане беспрецедентною. З дітьми тільки в хостел.
Прогнозую розквіт хостелів. Бо не всі потягнуть оренду по новому.
Враховуючи реалії платоспроможності орендарів, думаю в Україні буде два ринки оренди
1. Чорний, без будь яких договорів. Квартири будуть пропонуватися неукомплектовані, в жахливому стані. (це буде більшість ринку)
2. Білий, з ціною + 30-50% вище цін чорного ринку, приблизно за те ж саме житло.
В білому сегменті звичайно буде вимога орендарі без дітей.
