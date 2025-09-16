В Україні затвердили єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Зміни набувають чинності з 1 січня 2026 року.
З 1 січня в Україні діятиме єдина форма квитків для всіх видів громадського транспорту
Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:36
