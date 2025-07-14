|
Чи задоволені українці своїм добробутом під час війни —...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Додано: Вів 23 вер, 2025 10:12
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на тривалу війну, українці зберігають потужне відчуття сенсу у житті. Добробут залишається помірним і варіюється залежно від віку, статі та обставин життя.
Дивися повний текст Чи задоволені українці своїм добробутом під час війни — дослідження
Додано: Вів 23 вер, 2025 10:12
Зрозуміло що шльондри з кмісу щільно присіли на вилизування імператора корупції та брехні
