Через скільки років українці залишаться без пенсій —...

Или кто-то думает, что если сейчас отменить сбор в пенсионный фонд, то работодатели радостно выдадут эту сумму работникам в виде прибавки к зарплате?

И что потом делать со всеми этими людьми? Выкидывать на помойку?

С другой стороны, люди платили всю жизнь деньги в этот пенсионный фонд, а теперь просто сказать им, что всем спасибо, и дальше каждый сам за себя?

А более-менее правильное решение было бы сборы в обязательный пенсионный фонд сделать такими, чтобы человек в среднем сам себе обеспечил необходимый минимум пенсии, который ему позволит не обращаться к государству за пособием (точнее не позволит обращаться за таким пособием, имея этот доход). Для всех одинаковый. А дальше - действительно каждый пусть сам решает, достаточно ли ему этого минимума, или надо себе ещё какие-то дополнительные финансы предусмотреть.

Это не так уж фантастично, как кажется. Понятно, что автоматически так тотально не произойдёт, но у бизнеса появятся деньги и если он заинтересован в работниках, то почему бы ему не выдать их в виде ЗП для привлечения этих самых работников? Вроде ж спору нет, что частники экономически эффективней государства. Почему вдруг обескровливание бизнеса в пользу ПФ - это исключение? Более того, такой переход - это просто возврат к тому, как человечество жило всегда за исключением последнего века, поэтому точно известно, что это естественная рабочая схема, а вот массовые пенсии похоже, что не очень. Конечно, может за сотню лет человечество и отупело и без мудрого государства на старости не проживёт, но мне всё таки в это не верится.А я поэтому и специально упомянул пособие. Именно на пособие, а не на "минимальную пенсию". Потому, что пенсия выплачивается за заслуги, а пособие просто из гуманности и только нищим. Тут опять таки изобретать ничего не надо: это пособие (в народе "социальная пенсия") уже есть даже, как работающий механизм и его выплаты и контроля, что сильно богатые не получат (про реальное качество этого контроля не будем).Это вторая половина моего постаВообще никак не связана с нумерованными вариантами потому, что этот вопрос одинаков при любом демонтировании полностью солидарной системы. Можно и честно сказать: да, вы кормили текущих пенсионеров, спасибо вам за это, свободны! Можно придумать какие-то компенсации в зависимости от уже сделаных взносов. Вон, эксперт, как я понял, предлагает тем, кому на пенсию в ближайшие 10 лет, чего-то компенсировать, а остальным и эти 10 лет платить в ПФ и потом получить за всё "спасибо". Тут любой вариант одинаково плох, поэтому мне и любопытно было чем обусловлены именно 10 лет, раз уж из конкретики предложений хоть это названо.Ну а зачем так усложнять-то? Я бы ещё понял, если бы было священной коровой, что ПФ финансируется только прямыми взносами его клиентов. Но ведь нет же. И так половина с прочих налогов. Ну так пусть пособия с этих самых прочих налогов и финансируются. Будет в бюджете страны явная статья "на пособия", которая заменит нынешнюю "на поддержание ПФ". Чем плохое упрощение системы поборов? Оно и в целом логичным кажется. IMHO, персонализированные взносы в ПФ имеют смысл исключительно тогда, когда как бы из них формируется персональная же пенсия. А пособие по ниществу на старости, как мы уже выяснили, это антипод пенсии - платится за то, что человек на старость откладывал мало. Такое только из колхозного общака и финансировать.